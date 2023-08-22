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НовостиЗдоровье22 августа 2023 9:58

174 тысячи белгородцев заболели коронавирусом

62 человека остаются госпитализированными
Алексей СЕРГУНИН
За минувшую неделю 17 человек заболели, а выздоровели – десять.

За минувшую неделю 17 человек заболели, а выздоровели – десять.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за неделю с 14 по 20 августа никто не стал жертвой COVID-19. За это же время 17 человек заболели, а выздоровели – десять.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 174 тысячи пациентов, выздоровели – 171 463, умер – 2 371. Сейчас из 62 госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

С 7 по 13 августа заболел 21 человек, выздоровели – 48. С 31 июля по 6 августа вылечились 65 человек, заболели – 22.