174 тысячи белгородцев заболели коронавирусом

За минувшую неделю 17 человек заболели, а выздоровели – десять. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за неделю с 14 по 20 августа никто не стал жертвой COVID-19. За это же время 17 человек заболели, а выздоровели – десять.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 174 тысячи пациентов, выздоровели – 171 463, умер – 2 371. Сейчас из 62 госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

С 7 по 13 августа заболел 21 человек, выздоровели – 48. С 31 июля по 6 августа вылечились 65 человек, заболели – 22.