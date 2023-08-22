В шести населенных пунктах Белгородской области заменили насосное оборудование

Улучшение качества водоснабжения почувствовали почти две тысячи абонентов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Заменить изношенное оборудование было необходимо для повышения надежности работы системы, улучшения качества и напора подаваемой воды. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Работы специалисты ГУП «Белоблводоканал» проводили в шести населенных пунктах Прохоровского района - селах Призначное, Беленихино, Береговое, Подольхи, а также хуторах Веселый и Правороть. В результате улучшение качества водоснабжения почувствовали почти две тысячи абонентов.