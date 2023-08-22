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НовостиНедвижимость22 августа 2023 8:50

В шести населенных пунктах Белгородской области заменили насосное оборудование

Работы провели специалисты ГУП «Белоблводоканал»
Алексей СЕРГУНИН
Улучшение качества водоснабжения почувствовали почти две тысячи абонентов.

Улучшение качества водоснабжения почувствовали почти две тысячи абонентов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Заменить изношенное оборудование было необходимо для повышения надежности работы системы, улучшения качества и напора подаваемой воды. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Работы специалисты ГУП «Белоблводоканал» проводили в шести населенных пунктах Прохоровского района - селах Призначное, Беленихино, Береговое, Подольхи, а также хуторах Веселый и Правороть. В результате улучшение качества водоснабжения почувствовали почти две тысячи абонентов.