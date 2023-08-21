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НовостиОбщество21 августа 2023 10:56

В Белгородской области аграрии начали убирать кукурузу

Работы ведутся уже в четырех муниципалитетах
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области аграрии начали убирать кукурузу.

В Белгородской области аграрии начали убирать кукурузу.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На полях Белгородской области приступили к уборке кукурузы. Аграриям региона предстоит убрать порядка 45 тысяч гектаров культура. О старте работ рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

- Наши аграрии приступили к уборке кукурузы. Данная культура у нас посеяна на общей площади порядка 45 тысяч гектаров. И эти работы уже ведутся у нас в Алексеевском, Вейделевском, Ровеньском и Яковлевском районах и округах. Уверен, что урожай в этом году порадует наших аграриев, - сказал глава региона.