В белгородских школах потоки учеников будут разделять по вместимости укрытий. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В прямом эфире в социальных сетях 18 августа мэр Белгорода Валентин Демидов ответил на насущные вопросы родителей школьников о предстоящем учебном годе. В областном центре готовятся к очному обучению в образовательных учреждениях, и у белгородцев есть по этому поводу некие опасения.

В частности, жителей города волнует безопасность детей и преподавателей. В школах города до 1 сентября окна оклеят бронепленкой и сократят уроки на 5-10 минут за счет оргмоментов. Также во всех учреждениях организуют временные убежища. А учитывая вместимость укрытий, одномоментное количество учеников было принято разделить на потоки.

- Для обеспечения безопасности детей в школе должно быть одномоментно не больше того количества, которое вмещает укрытие либо безопасная зона, - рассказал Валентин Демидов.

Глава администрации города также отметил, что в укрытиях будет обеспечена вентиляция и доступ к туалетам.