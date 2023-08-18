Житель Москвы забирал деньги у пенсионерок в Старом Осколе

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По подозрению в мошенничестве старооскольские оперативники задержали 34-летнего жителя Москвы. По предварительным данным, мужчина был курьером в криминальной схеме «ваш родственник попал в ДТП». Жертвами преступников стали пенсионерки Старого Оскола.

Подозреваемый успел похитить у 84-летней оскольчанки 70 тысяч рублей, а у 83-летней жительницы городского округа – 200 тысяч рублей. Часть суммы злоумышленник оставлял себе в качестве оплаты, остальное переводил на счета работодателей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по данному факту завели уголовное дело о мошенничестве. Санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.