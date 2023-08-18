Паралимпиец из Белгорода Андрей Кожемякин заявил о завершении спортивной карьеры

Фото: vk.com/akozhemyakin31

Известный белгородский спортсмен-паралимпиец, сотрудник регионального МЧС Андрей Кожемякин решил завершить спортивную карьеру. При этом совсем из спорта он не уходит. Об этом он сообщил на своей страничке в социальной сети.

Такое решение белгородец объяснил желанием побольше проводить времени с семьей.

- Хочу официально сказать. Я остаюсь в спорте! Я на первое место поставлю свою семью! Дорогую и любимую жену, дочерей, маму и папу! Обещаю, что отдам все силы в работе со своей родной командой лучших в мире белгородских стрелков, - написал Андрей Кожемякин.

В 2002 году Андрей получил травму позвоночника и потерял способность ходить. Но выпускник спортфака не оставил спорт. Сначала занимался пауэрлифтингом, затем стрельбой.

Белгородец – мастер спорта России международного класса, член Паралимпийской сборной команды России, двадцатикратный чемпион России, чемпион мира, призер Кубков мира и Европы по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «пулевая стрельба».