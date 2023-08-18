В Белгородской области трем фигурантам предъявлено обвинение в коррупции

по подозрению в коррупционной схеме задержаны трое белгородцев. Фото: "КП" Архив

Белгородский Следком расследует уголовное дело в отношении ревизора по безопасности движения поездов, который обвиняется в получении взятки в крупном размере, а также главного инженера и начальника вагонного ремонтного депо, которые эту взятку дали.

По версии следствия, в период с 11 июня 2021 года по 15 декабря 2022 года главный инженер и начальник одного из вагоноремонтных депо договорились и передали ревизору взятку в размере 254 500 рублей. За эти деньги ревизор «не должен был реагировать» на возможные нарушения при проверке.

Преступление выявлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального УФСБ России Белгородской области и ОЭБ и ПК линейного отдела МВД России на транспорте.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, ревизора заключили под стражу, главный инженер отправился под домашний арест, на начальника депо наложен запрет определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается.