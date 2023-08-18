Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 августа 2023 6:31

В Белгороде завершили капитальный ремонт в 43-й школе

В школе отремонтировали инженерные коммуникации, обновили ее внутри и снаружи
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде постепенно сдаются после капитального ремонта объекты образования. Так, завершились работы в 43-й школе областного центра.

Подрядчики завершили работы по обновлению фасада, отремонтировали инженерные коммуникации, провели внутреннюю и внешнюю отделку. Кроме того, в учреждение образование закупили новое оборудование в классы и восстановили тир.

- Обеспечена работа образовательной программы в ресурсных группах и классах для детей с расстройством аутического спектра. Надеюсь, что родители и дети останутся довольны. После 1 сентября, надеюсь, дорогие друзья, вы напишете и расскажете о своих впечатлениях, - поделился губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсети.