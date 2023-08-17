Белгородец похитил почти 1,5 млн рублей из фонда ЖКХ

Белгородец похитил почти 1,5 млн рублей, предназначенные для капремонта многоэтажки. Фото: "КП" Архив

В Белгороде Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении 34-летнего жителя областного центра. Мужчина похитил крупную сумму денег из Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области, воспользовавшись служебным положением. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Следствие установило, что обвиняемый, зная, что на специальном счете Фонда ЖКХ находятся деньги собственников одного из многоквартирных домов п. Майский Белгородского района, решил их похитить. Белгородец изготовил и представил в Фонд подложные документы и присвоил 1 465 000 рублей.

На суде фигурант признал вину и добровольно возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 450 000 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.