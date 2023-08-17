Педагог из Белгорода стала заслуженным учителем России

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Указом Президента РФ Владимира Путина педагог из Белгорода награждена за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу. Наталья Мухартова удостоена почетного звания «Заслуженный учитель».

Наталья Егоровна с 1994 года преподает историю в 22-й гимназии. В 2013 году она заняла должность заместителя директора образовательного учреждения.

В пресс-службе мэрии Белгорода отмечают, что ученики педагога - победители и призеры всероссийских олимпиад и научно-исследовательских конференций. Сама Мухартова тоже ведет активную научно-исследовательскую работу. В 2014 году она вышла в финал конкурса «Учитель года России». Кроме того, педагог награждена знаком «Отличник народного просвещения» и другими наградами.