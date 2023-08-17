С начала года в Белгородской области родились 170 Софий и 187 Артемов

ЗАГС озвучил самые популярные и редкие имена маленьких белгородцев. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В региональном Управлении ЗАГС рассказали, как в 2023 году белгородцы называют новорожденных. Самыми популярными именами среди девочек стали София (170), Мария (150), Анна (136). Для мальчиков чаще всего выбирали имена Артём (187), Александр (182), Михаил (181).

Также в ТОП-10 распространенных у жителей Белгородской области имен девочек входят: Варвара (130), Виктория (129), Полина (114), Ева (107), Дарья (96), Алиса (94), Милана (93).

Для мальчиков в десятку любимых имен попали: Иван (152), Матвей (146), Дмитрий (137), Максим (132), Кирилл (113), Тимофей (108), Роман (85).

Выбирали жители региона и довольно редкие имена для своих новорожденных чад. В Белгородской области теперь зарегистрированы: Анисим, Аристарх, Ахиллес, Велимир, Визир, Дамиан, Енисей, Ермак, Исмаил, Саак, Стефан, Спартак, Эмилиан, Ядмир.

Интересные имена есть и среди девочек: Алексия, Аполлинария, Арнелла, Гликерия, Камелия, Корнелия, Мадонна, Милада, Милета, Радомира, Соломия.