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НовостиПолитика17 августа 2023 8:44

Над Белгородской областью сбили беспилотник самолетного типа

Пострадавших и последствий на земле не зафиксировано
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 17 августа, над Белгородской областью был сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

- Сегодня около 9.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами ПВО украинский ударный БПЛА был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, - сообщили Минобороны.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.