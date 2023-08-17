Над Белгородской областью сбили беспилотник самолетного типа

Сегодня, 17 августа, над Белгородской областью был сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

- Сегодня около 9.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами ПВО украинский ударный БПЛА был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, - сообщили Минобороны.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.