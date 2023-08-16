Жарко и без осадков: какая погода ждет белгородцев 17 августа

Днем воздух прогреется до 25-30 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам белгородских синоптиков, жаркая погода на территории области задержится еще на несколько дней. Завтра, 17 августа, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти от трех до восьми метров в секунду ночью, днем – от семи до двенадцати метров.

Температура в регионе ночью составит 13-18 градусов тепла, днем воздух прогреется до 25-30 градусов. В областном центре ночью 15-17 градусов, днем от 26 до 28 градусов.

Напомним, на территории Белгородской области по-прежнему действует особый противопожарный режим. В связи с сухой и жаркой погодой особенно важно помнить о правилах пожарной безопасности.