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НовостиОбщество16 августа 2023 14:20

В центре Белгорода в связи Крестным ходом ограничат движение транспорта

Движение будет с вечера 18 августа до окончания мероприятия 19-го
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В центре Белгорода в связи Крестным ходом ограничат движение транспорта.

В центре Белгорода в связи Крестным ходом ограничат движение транспорта.

В связи с проведение Крестного хода в Центре Белгорода ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ограничения остановки и стоянки начнут действовать с 23:00 18 августа, запрещено движение авто будет с 11:00 19 августа и до окончания мероприятия. Перекрыт будет участок от храма на Преображенской по улице Попова до ул. 3-го Интеранционала.

В администрации Белгорода рекомендуют следующий маршрут объезда: ул. 3-го Интернационала, пр-т Славы, пр-т Б. Хмельницкого и ул. Н. Чумичова.

Отметим, что проезд останется открытым для автомобилей экстренных служб. Белгородцев просят учитывать информацию и заранее планировать свой маршрут.