Мэр Белгорода объяснил демонтаж плитки в подземном переходе на «Родине»

фото: @v_v_demidov.

В ряде белгородских СМИ и пабликах появились фото с подземного перехода на остановке «Родина» в областном центре, где сейчас идет ремонт. Горожан насторожило цветовое решение новой плитки, которое напоминало цвета флага сопредельного государства.

Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, что отделочные работы в подземке выполняет арендатор ее площадей за собственные средства. По словам градоначальника, он отступил от ранее утвержденных цветовых решений плиточного покрытия. Уже сегодня устранит все замечания.

- Конечно, такие работы мы бы не приняли – арендатору пришлось бы их переделать. Спасибо горожанам за своевременный сигнал! Вижу, что нужно усилить контроль на объекте – дал такие поручения архитектурно-строительному блоку мэрии. Напомню, капремонт подземного перехода планируется завершить до конца сентября, - написал Валентин Демидов в телеграм-канале.