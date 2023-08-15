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НовостиПроисшествия15 августа 2023 11:33

Белгородский Следком проведет доследственную проверку по факту гибели женщины в Старом Осколе

Жительница региона утонула в водоеме на базе отдыха
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородский Следком проведет доследственную проверку по факту гибели женщины в Старом Осколе.

Белгородский Следком проведет доследственную проверку по факту гибели женщины в Старом Осколе.

Фото: "КП" Архив

В ряде СМИ Белгородской области на днях появилась информация о гибели 21-летней жительницы региона. Было установлено, что на базе отдыха в Старом Осколе она с компанией друзей арендовала плавательное облрудование, которое не было оснащено спасательными средствами. В итоге девушка утонула.

Следователи проведут доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В пресс-службе СУ СК региона сообщили, что следователи проведут комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.