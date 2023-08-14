В Белгороде на ремонт улицы в «Новой жизни» потратят больше 80 миллионов рублей

В Белгороде в микрорайоне «Новая жизнь» отремонтируют улицу Семейная. На работы планируют потратить 82,8 миллиона рублей. В качестве заказчика выступает УКС администрации областного центра.

Работы планируют начать с момента подписания контракта с заказчиком, который пока не определен. Подрядчики должны будут выполнить подготовительные и земельные работы, организовать ливневку и бытовую канализацию, обустроить наружное освещение и благоустроить прилегающую территорию. Завершить все работы нужно будет до конца июня 2024 года. Заявку желающие компании могут подать до 21 августа.