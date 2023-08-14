В Белгородской области за неделю выросло число жалоб на вывоз мусора. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания регионального правительства 14 августа обратил внимание на возросшее количество жалоб по поводу вывоза мусора. Министр ЖКХ региона Алексей Ботвиньев объяснил, что такая ситуация связана с вышедшей из строя спецтехникой.

По словам чиновника, в Белгороде рост числа жалоб произошел 4 августа, поскольку в это время на ремонт ушло 9 единиц техники, поэтому пришлось привлекать сторонние машины. Также в этот период в Старом Осколе и Губкине на дороги выводили по 3-4 автомобиля. Но там за счет автопарка уплотняли график и вводили новые машиносмены. По докладу Ботвиньева, проблема с транспортом уже решена, однако есть момент по изношенному парку контейнеров.

Глава региона принял доклад и высказался о работе ЦЭБа. Гладков отметил, что в первую очередь необходимо обратить внимание на Белгород и Белгородский район. Жалобы оттуда поступают как от людей, так и от чиновников администрации.

- Не вижу катастрофы, но проблема там очевидно есть. Хотелось бы через неделю заслушать доклад руководителя ЦЭБа, - сказал губернатор.

Гладков поручил своему заму Оксане Тарантовой подготовить тепловую карту за последние два месяца по обращениям на тему мусора.