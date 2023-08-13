Пчеловоды Белгородской области собрали порядка 2 тысяч тонн меда. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области производители меда собрали порядка две тысяч тонн сладкого лакомства. В прошлом году за сезон было собрано около четырех тысяч тонн продукции.

Порядка 60 производителей меда представляют свою продукцию на ярмарке в Белгороде. Губернатор Вячеслав Гладков пригласил всех желающих отведать и сравнить мед из разных районов области.

- Уже 2 тысячи тонн меда собрано. Замечательные продукты, одни из самых полезных, которые мы все очень любим. В прошлом году собрали замечательный урожай - около 4 тысяч тонн, надеюсь, что в этом году будет не меньше, - сказал Гладков.