Больше 300 белгородцев в этом году получили технические средства реабилитации

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В рамках системы долговременного уходя с начала этого года уже больше 300 белгородцев воспользовались прокатом технических средств. Необходимую технику для реабилитации можно бесплатно взять во временное пользование в пунктах проката.

В числе средств, которые можно взять на прокат для реабилитации: процедурный стол, сиденье для ванной, стулья для ванн, кресло-стул с санитарным оснащением, кровать функциональная медицинская с электрическим приводом; матрац медицинский противопролежневый ортопедический; кресло-коляска механическая; ходунки; костыли; трость 4-опорная с функцией регулирования высоты, без устройства противоскольжения.

Более подробную и интересующую информацию можно уточнить в управлении соцзащиты населения.