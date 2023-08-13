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НовостиОбщество13 августа 2023 9:42

Больше 300 белгородцев в этом году получили технические средства реабилитации

В пунктах проката можно бесплатно взять необходимую технику для восстановления
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @belregion_ru

Фото: @belregion_ru

В рамках системы долговременного уходя с начала этого года уже больше 300 белгородцев воспользовались прокатом технических средств. Необходимую технику для реабилитации можно бесплатно взять во временное пользование в пунктах проката.

В числе средств, которые можно взять на прокат для реабилитации: процедурный стол, сиденье для ванной, стулья для ванн, кресло-стул с санитарным оснащением, кровать функциональная медицинская с электрическим приводом; матрац медицинский противопролежневый ортопедический; кресло-коляска механическая; ходунки; костыли; трость 4-опорная с функцией регулирования высоты, без устройства противоскольжения.

Более подробную и интересующую информацию можно уточнить в управлении соцзащиты населения.