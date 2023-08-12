В Белгороде открылась выставка почтовых артефактов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В белгородском литературном музее открылась выставка почтовых артефактов «Белгород: почтовые истории» из частной коллекции Александра Лимарова.

На сегодняшний день в частном собрании почтовых отправлений Лимарова более 1000 единиц. Это конверты, телеграммы и почтовые карточки XIX – начала ХХ веков. Примечательно, что все они имеют непосредственное отношение к Белгороду.

Собирать свою коллекцию белгородец начал в 1981 году, будучи студентом первого курса технологического института. Тогда Александру подарили открытку 1911 года. На лицевой стороне был запечатлен крестный ход в дни канонизации Святителя Иоасафа. Наиболее привлекательны в этой коллекции почтовые карточки, или открытые письма.

Экспозиция будет работать в литературном музее до 1 октября. (6+)