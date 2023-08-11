Появились подробности ДТП с семью пострадавшими под Белгородом. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Утром 11 августа в поселке Дубовое, Белгородского района произошло ДТП, в котором пострадали 7 человек, включая ребенка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства аварии.

По предварительным данным, 35-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Симбол», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло» за рулем которого находился 42-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в результате автоаварии оба водителя, три пассажира автомобиля «Фольксваген» и два пассажира автомобиля «Рено», в том числе 9-летний мальчик, с различными травмами были доставлены в больницу Белгорода.