Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 августа 2023 9:37

Появились подробности ДТП с семью пострадавшими под Белгородом

Водители и пассажиры обеих машин доставлены с травмами в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Появились подробности ДТП с семью пострадавшими под Белгородом.

Появились подробности ДТП с семью пострадавшими под Белгородом.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Утром 11 августа в поселке Дубовое, Белгородского района произошло ДТП, в котором пострадали 7 человек, включая ребенка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства аварии.

По предварительным данным, 35-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Симбол», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло» за рулем которого находился 42-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в результате автоаварии оба водителя, три пассажира автомобиля «Фольксваген» и два пассажира автомобиля «Рено», в том числе 9-летний мальчик, с различными травмами были доставлены в больницу Белгорода.