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НовостиПроисшествия11 августа 2023 8:16

Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Белгороде

Два автомобиля столкнулись утром в районе Леруа Мерлен
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: группа "Медицина катастроф Белгородской области" в ВК.

Фото: группа "Медицина катастроф Белгородской области" в ВК.

Сегодня утром, 11 августа в 8:40, в районе торгового центра Леруа Мерлен Белгороде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Машина такси столкнулась другим легковым автомобилем.

О последствиях аварии рассказали в белгородской медицине катастроф. На место происшествия прибыли все службы экстренного реагирования. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Все участники аварии были госпитализированы в стационары областного центра.