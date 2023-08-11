Семь человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Белгороде

Фото: группа "Медицина катастроф Белгородской области" в ВК.

Сегодня утром, 11 августа в 8:40, в районе торгового центра Леруа Мерлен Белгороде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек, в том числе один ребенок. Машина такси столкнулась другим легковым автомобилем.

О последствиях аварии рассказали в белгородской медицине катастроф. На место происшествия прибыли все службы экстренного реагирования. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Все участники аварии были госпитализированы в стационары областного центра.