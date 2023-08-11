Еще у двух тысяч жителей Белгородской области улучшилось качество подачи воды

Еще у двух тысяч жителей Белгородской области улучшилось качество воды Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жители шести сел в Прохоровском районе долгое время жаловались на слабое давление в сетях, качество воды тоже оставляло желать лучшего. Теперь ситуация исправлена. Сотрудники водоканала заменили насосное оборудование на шести водозаборных скважинах. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Белгородской области.

- Завершились работы водоканала в Прохоровском районе по замене насосного оборудования. Надеюсь, что сейчас две тысячи жителей этих сел почувствовали улучшение качества подачи воды в свои дома, - отметил глава региона Вячеслав Гладков.