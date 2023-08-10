В Белгородской области на выборы зарегистрировались 47 кандидатов с судимостью

Белгородский избирком зарегистрировал на предстоящие сентябрьские выборы 47 кандидатов с судимостью. Трое из них претендуют на депутатские места в Белгородском городском совете. Об этом журналистам Бел.ру рассказали в региональном избиркоме.

Также сведения о судимости указал один кандидат на выборах в Совет депутатов Валуйского городского округа второго созыва. В Грайворонском и Яковлевском округах на пост депутатов претендуют по два кандидата с погашенными судимостями. По пять таких кандидатов в Борисовском, Корочанском и Прохоровском районах. В Белгородском – шестеро.

Всего же 47 кандидатов в депутаты указали сведения о судимости на территории Белгородской области. В избиркоме отметили, что, если белгородцы, имевшие судимость, зарегистрированы избиркомом в качестве кандидатов на выборах, значит, они имеют полное законное право избираться депутатами.