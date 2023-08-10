Белгородские власти должны строителям за восстановление Шебекино почти 1 млрд рублей

Деньги за восстановление Шебекинского округа строителям выплатят в ближайшие дни. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Жительница Белгородской области обратилась к губернатору с вопросом, когда наконец начнут выплачивать деньги строителям, которые восстанавливают Шебекинский округ после обстрелов ВСУ.

Вячеслав Гладков заверил, что процесс уже начался и вопрос будет решен в ближайшее время. На сегодняшний день региональные власти выплатили всем строительным организациям аванс – более 200 миллионов рублей. Также в ближайшие дни в Белгородскую область должны поступить деньги из федерального бюджета на оплату оставшейся суммы – порядка 700 миллионов рублей.

- Обещание лично давал я, так что надеюсь, что решение будет уже на этой неделе. Держу лично на контроле, – сказал губернатор Белгородской области.