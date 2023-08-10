Сдачу детсада в Новосадовом-26 под Белгородом сдвинули с сентября на декабрь. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Детский сад в микрорайоне Новосадовый-26 не сдадут к новому учебному году. Белгородка поинтересовалась у губернатора, в чем проблема. В ходе вечернего прямого эфира Вячеслав Гладков пояснил, что сдача объекта переносится с сентября на декабрь этого года. Главная причина – некачественная проектно-сметная документация.

Глава региона взял вину за случившееся на себя, так как, по его мнению, губернатор должен отвечать за свои слова.

- Первоначально слышал о том, что есть проблема с качеством работ, оказалось, что вопрос в плохой проектно-сметной документации, которая не в полном объеме обеспечивала сдачу в нормативном состоянии детский сад. Допустить некачественную стройку мы не можем. Требуется около 100 миллионов рублей, вопросы по финансированию решены. И мне, конечно, очень неприятно говорить о том, что мы свои обещания не выполнили, - сказал Гладков.

Отметим, сейчас в Белгородской области строится и ремонтируется около 200 объектов образования, на пяти из них есть проблемы.