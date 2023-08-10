Порядка 20 тысяч белгородцев прошли обследование в «Поездах здоровья». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области продолжается работа передвижных медкомплексов. На этой неделе «Поезда здоровья» будут работать в Старооскольском, Алексеевском и Валуйском городских округах.

С начала года в мобильных комплексах уже прошли обследование порядка 20 тысяч человек. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Продолжают работу наши «Поезда здоровья». Напомню, у нас их четыре. Цель была сделать доступную медицину в отдаленных населенных пунктах. В этом году обследование прошли 20 000 человек. Только онкобольных было выявлено около 200 человек, - рассказал глава региона.

Напомним, что по распоряжению Гладкова с 6 июня медицинские бригады «Поездов здоровья» оказывали необходимую помощь жителям области, находящимся в пунктах временного размещения. За это время медики побывали в 16 ПВР, где обследовали и проконсультировали 1168 человек. По результатам обследования у 15 пациентов были впервые выявлены заболевания системы кровообращения, а у 29 – подозрения на онкологические заболевания. Все были направлены на дополнительные диагностические исследования и в настоящее время получают лечение и находятся под наблюдением.

С середины июля мобильные медицинские комплексы вернулись к привычному графику.