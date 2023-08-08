Школьники из Белгородской области участвуют в межрегиональной ИТ-смене в Калуге

Белгородские школьники, выпускники летней ИТ-школы, уже неделю находятся в Калуге на профильной межрегиональной ИТ-смене. В центр одаренных детей «Сокол» съехались 200 ребят из 8 регионов страны.

Школьники разрабатывают собственные проекты по различным направлениям: программирование на Python, 3D-моделирование, графический дизайн, программирование на Java, воздушно-инженерная школа, кибердрон, современная энергетика, космические и нанотехнологии, «Умный город» и другие.

Помимо учебных занятий участник ИТ-школы создают свои компьютерные и настольные игры, снимают клипы, делают визитки отрядов, встречаются со спикерами. Желающие занимаются спортом и проводят соревнования друг с другом.

Для ребят также проводят интересные экскурсии. Они посетили музей-диораму «Великое стояние на реке Угре» и компанию «Пандора», которая занимается созданием и установкой оборудования систем безопасности для автомобилей.