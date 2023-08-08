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НовостиОбщество8 августа 2023 6:25

В Белгороде в сентябре откроется Центр адаптивных видов спорта

Там будут проходить реабилитацию участники СВО, получившие инвалидность
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В сентябре в областном центре откроют Центр адаптивных видов спорта. Об этом в ходе оперативного совещания рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил, что в Центре будут проходить реабилитацию участники СВО, получившие инвалидность. С ними будут заниматься опытные наставники.

Центр располагается на улице Белинского, недалеко от Ботанического сада. В одноэтажном здании для посетителей будут доступны несколько залов: универсальным, для настольного тенниса, игровых видов спорта и волейбола сидя.