В Белгороде сильный ветер повалил несколько деревьев. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Погода продолжает подкидывать сюрпризы белгородцам. К аномально высокой температуре в +37 добавился ветер. С 16:30 до 17:00 в областном центре прошел дождь, порывы ветра при котором достигли 17 метров в секунду.

В единую дежурно-диспетчерскую службу уже поступило сообщение о 7 поваленных деревьях. В спасательном ведомстве сообщили, что службы на месте и ситуация под контролем. Последствия обещают устранить своевременно.

Белгородские спасатели настоятельно рекомендуют ставить автомобили вдали от деревьев и каких-либо конструкций. Во время осадков и усиления ветра стоит исключить прогулки на улице, быть предельно осторожными и внимательными.

Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, сообщайте в ЕДДС города по телефону 112.