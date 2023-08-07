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НовостиОбщество7 августа 2023 14:39

В Белгороде сильный ветер повалил несколько деревьев

Порывы ветра достигали 17 метров в секунду
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде сильный ветер повалил несколько деревьев.

В Белгороде сильный ветер повалил несколько деревьев.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Погода продолжает подкидывать сюрпризы белгородцам. К аномально высокой температуре в +37 добавился ветер. С 16:30 до 17:00 в областном центре прошел дождь, порывы ветра при котором достигли 17 метров в секунду.

В единую дежурно-диспетчерскую службу уже поступило сообщение о 7 поваленных деревьях. В спасательном ведомстве сообщили, что службы на месте и ситуация под контролем. Последствия обещают устранить своевременно.

Белгородские спасатели настоятельно рекомендуют ставить автомобили вдали от деревьев и каких-либо конструкций. Во время осадков и усиления ветра стоит исключить прогулки на улице, быть предельно осторожными и внимательными.

Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, сообщайте в ЕДДС города по телефону 112.