Свалка в белгородском Шебекино будет тлеть еще минимум пару недель. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жители Шебекино не раз жаловались местным властям на едки дым в городе из-за тления свалки. Возгорание полигона с отходами произошло в июне, когда городской округ находился под массированными обстрелами со стороны Украины. До сих пор свалку не удалось полностью потушить.

Сегодня в ходе оперативного совещания регионального правительства глава Шебекинского округа Владимир Жданов доложил, что открытого горения на полигоне нет. Очаг изучили специалисты и выяснили, что тление свалки происходит на глубине 20 метров. Ликвидировать проблему можно только засыпав полигон грунтом. Из-за большого объема на работы потребуется 2-3 недели.

- Свалка на сегодняшний день закрыта. Идет просыпка грунтом. Сегодня это не возгорание, это следствие пожара, который был из-за прилёта. Это не открытое горение. Две недели лили воду, потом было решение засыпать грунтом. Другого решения здесь нет, – сказал Жданов.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что оправдывать эту проблему прилетами не стоит. По словам главы региона, свалка в Шебекино горела и до начала СВО и обстрелов со стороны Украины.

- Проблема здесь – не в СВО. Этой проблемы не должно быть по определению. Мне нужно объяснение причин и предложение по профилактике пожаров: даже если прилетит, что мы должны делать, чтобы этого не повторилось? – заявил Гладков.