Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 августа 2023 10:09

В Белгороде на Октябрьской будет перекрыто движение до 25 августа

Ограничения движения связаны с подключением сетей теплоснабжения к МКД
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде на Октябрьской будет перекрыто движение до 25 августа.

В Белгороде на Октябрьской будет перекрыто движение до 25 августа.

В администрации Белгорода напомнили горожанам о перекрытии участка дороги на улице Октябрьская. Речь идет об отрезке у многоквартирного дома № 58.

Временные неудобства на дороге связаны с работами по подключению многоэтажки к сетям теплоснабжения. Движение транспорта здесь будет запрещено до 20:00 25 августа.

В мэрии областного центра предлагают возможный маршрут объезда: ул. Калинина – пр-т Белгородский – ул. Белгородского полка. Горожан просят быть внимательными на этом участке дороги.