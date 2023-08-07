В Белгороде на Октябрьской будет перекрыто движение до 25 августа.

В администрации Белгорода напомнили горожанам о перекрытии участка дороги на улице Октябрьская. Речь идет об отрезке у многоквартирного дома № 58.

Временные неудобства на дороге связаны с работами по подключению многоэтажки к сетям теплоснабжения. Движение транспорта здесь будет запрещено до 20:00 25 августа.

В мэрии областного центра предлагают возможный маршрут объезда: ул. Калинина – пр-т Белгородский – ул. Белгородского полка. Горожан просят быть внимательными на этом участке дороги.