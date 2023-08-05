В 2023 году в Белгородской области установили 27 пожарных гидрантов

Всего на обслуживании ГУП «Белоблводоканал» находится более 7,8 тысяч единиц оборудования. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Они установлены на водопроводных сетях и при пожаре обеспечивают подачу воды для тушения.

Для поддержания рабочего состояния и полной готовности к использованию, специалисты совместно с представителями пожарных частей регулярно проводят проверку, устраняют имеющиеся недостатки, а также при необходимости заменяют изношенное оборудование.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области стартовал первый этап проверки добровольных пожарных дружин.