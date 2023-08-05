В Белгородской области разыскивают 15-летнюю девочку

Фото пресс-службы регионального Следкома.

Вчера, 4 августа, в районе 18:00 в поселке Разумное Белгородского района Виктория Губанова ушла гулять и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

На вид девочке 14-15 лет, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в белую футболку, черные лосины до колен, белые носки, светло-коричневые кроссовки. При себе имела небольшой рюкзак и сотовый телефон.

- В настоящее время в рамках проверки следователями совместно с оперативными сотрудниками полиции проводятся поисковые мероприятия. Следователи опрашивают лиц из числа окружения несовершеннолетней, которые могут располагать информацией о ее местонахождении, - сообщили в надзорном ведомстве.