Валентин Демидов рассказал, сколько километров велодорожек появится в Белгороде. Фото: "КП" Архив

В ходе прямого эфира в соцсетях мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о планах по развитию велопешеходной сети в областном центре. Так, уже в этом году закончат обустраивать участок от КонПрока до левого берега центрального городского пляжа протяженностью 1,1 км. Участок на левом берегу центрального пляжа в 1 км уже готов.

- Этот маршрут в целом соединит набережную Левобережья и парка Победы ориентировочной протяженностью 3,6 км с набережной реки Северский Донец и центральным городским пляжем, - отметил чиновник.

Кроме того, в планах на следующий год построить участок велодорожки вдоль набережной реки Северский Донец от левого берега центрального городского пляжа до урочища Сосновка протяжённостью 2,34 км.

Также в будущем появится велодорожка в урочище Сосновка (от ул. Волчанская до пикник-парка) общей протяженностью 12 км. В том числе власти отремонтируют дорожки протяженностью 7,7 км, построенные в 2020 году.