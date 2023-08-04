ВСУ больше 100 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

Повреждены дома, ЛЭП, горело поле с пшеницей. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера, 3 августа, ВСУ атаковали Белгородскую область больше 100 раз. Под обстрел противника попали шесть муниципалитетов региона – стреляли из артиллерии, минометов, были атаки беспилотников. Есть повреждения. Подробную информацию по обстрелам опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородский район атаковали БПЛА. Над Журавлевкой с дрона сбросили два взрывных устройства. Еще одну атаку совершили с дрона-камикадзе. Также с беспилотника одно взрывное устройство сбросили над Нехотеевкой. По Щетиновке выпустили 20 артснарядов, по Валковскому и Наумовке — по 5.

Окраину Лозовой Рудки в Борисовском районе обстреляли из миномета. Здесь зафиксировано 12 прилетов.

В результате обстрела Мокрой Орловки в Грайворонском горокруге пострадали частный дом, автомобиль и линия электропередачи (ЛЭП). Электричество уже восстановлено. Всего по селу пришлось 20 прилетов. 5 снарядов прилетели на Сподарюшино.

В Шебекинском горокруге под обстрелы вчера попали Муром, Новая Таволжанка и Марьино. По ним выпустили 7, 6 и 5 минометных снарядов соответственно.

От обстрелов пострадал частный дом в Вязовом Краснояружского района. Здесь осколками повредило кровлю, выбило окна и посекло фасад. Также повреждения получили хозпостройка и забор. Также под артиллерийский обстрел попала Колотиловка. Всего по селам выпустили 9 снарядов.

Под обстрел попал и Валуйский округ. По селу Кукуевка выпустили пять артиллерийских снарядов. В результате загорелось пшеничное поле на площади двух гектар.