В Белгороде из-за короткого замыкания подземного кабеля обесточен магазин

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Ночью в областном центре на улице Привольная произошло короткое замыкание подземного электрокабеля. Сообщение об аварии поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу в 01:49. На место оперативно выехали все службы.

Территорию огородили, провели обследование. Утром энергетики приступили к ремонту участка. При этом электроснабжение в домах не отключали.

- Из-за аварии оказался обесточенным магазин. Специалисты Россетей восстановят электроснабжение в ближайшее время, - сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.