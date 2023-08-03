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НовостиПроисшествия3 августа 2023 7:07

Ревнивого белгородца, пытавшегося убить незнакомца, отправили на девять лет в колонию

Осужденный подозревал сожительницу в отношениях с пострадавшим
Алексей СЕРГУНИН
Осужденный пырнул своего соперника ножом в шею.

Осужденный пырнул своего соперника ножом в шею.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

22 апреля этого года в ночное время 31-летний белгородец вместе с потерпевшим находились на улице в одном из населённых пунктов Губкинского городского округа. Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области. Между мужчинами возник конфликт, так как виновный ревновал сожительницу к своему оппоненту. В итоге осужденный пырнул своего соперника ножом в шею.

Потерпевший убежал с места происшествия и обратился за помощью к знакомым. Его оперативно доставили в больницу, и своевременно оказанная неотложная медицинская помощь спасла ему жизнь. В соответствии с ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) виновному назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.