Ревнивого белгородца, пытавшегося убить незнакомца, отправили на девять лет в колонию

Осужденный пырнул своего соперника ножом в шею. Фото: Алексей СЕРГУНИН

22 апреля этого года в ночное время 31-летний белгородец вместе с потерпевшим находились на улице в одном из населённых пунктов Губкинского городского округа. Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области. Между мужчинами возник конфликт, так как виновный ревновал сожительницу к своему оппоненту. В итоге осужденный пырнул своего соперника ножом в шею.

Потерпевший убежал с места происшествия и обратился за помощью к знакомым. Его оперативно доставили в больницу, и своевременно оказанная неотложная медицинская помощь спасла ему жизнь. В соответствии с ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) виновному назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.