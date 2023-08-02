Грозы, туман и жара придут в Белгородскую область 3 августа

Днем воздух прогреется до +32 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозу белгородских синоптиков, в четверг, 3 августа на территории региона ожидается переменная облачность. По области местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Днем местами грозы. Ветер южной четверти ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 тепла, днем от 27 до 32 тепла.

В областном центре ночью 16-18 градусов тепла, днем будет довольно жарко - от 29 до 31 градусов.

Спасатели рекомендуют воздержаться от длительного пребывания на солнце, побольше пить воды. Также советуют белгородцам во время грозы закрыть окна и двери, выключить электроприборы. Находясь на улице, держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев и конструкций, способных упасть.

Дождь и туман могут осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения.