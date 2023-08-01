Грозы, дожди при +31 градусе тепла ожидаются в Белгородской области 2 августа 2023

Дождь может осложнить дорожную ситуацию. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 2 августа на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами и днем повсеместно кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем от +26 до +31 градуса. В Белгороде ночью 16-18 градусов выше ноля, днем от +27 до +29 градусов.

Сотрудники ГУ МЧС России по Белгородской области советуют гражданам придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Находясь на улице, держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев и конструкций, способных упасть.

Дождь может осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.