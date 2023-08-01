Белгородские МЧСники спасли котенка

При помощи штурмовой лестницы спасатели вытащили на поверхность мокрого и замерзшего пострадавшего, и передали в руки хозяину. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Вчера, 31 июля, в поселке Вейделевке маленький котенок случайно упал в глубокий колодец с водой и начал, что есть силы звать на помощь. На звуки вовремя откликнулся владелец участка и, не имея возможности самостоятельно помочь животному, позвонил по телефону службы спасения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По указанному адресу приехали сотрудники пожарно-спасательной части №20. При помощи штурмовой лестницы они вытащили на поверхность мокрого и замерзшего пострадавшего, и передали в руки хозяину.