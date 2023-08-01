1200 белгородцев открыли частные предприятия при помощи конкурса «Новые возможности»

Сегодня, 1 августа, в традиционном утреннем обращении в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал про конкурс «Новые возможности».

- Он позволяет человеку, у которого есть идеи, сформировать небольшой, но бизнес. Опытные наставники учат, как от идеи перейти к производству или предоставлению услуг, делятся своим опытом, и мы на самом деле фактически за руку ведем человека, помогая вплоть до регистрации предприятия. 2 500 человек уже прошли полностью три этапа обучения, 1 200 создали частные предприятия. Результат очень хороший, и я рад, что мы в конце августа запускаем четвертый конкурс.

В качестве примера Вячеслав Владимирович рассказал про Инну Морозову из Белгорода.

- Она получила грант в один миллион рублей по итогам третьего этапа конкурса. Сейчас занимается любимым делом, выращиванием цветов, которое успешно реализует.

По итогам третьего этапа конкурса 30 белгородцев получили гранты от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей.

- Обязательно это сделаем и по итогам 4 конкурса, поэтому, если у вас есть идеи, то вам нужно идти к нам. Мы вас научим, как заняться своим бизнесом, своим делом. Получить дополнительную информацию и оставить заявки можно на сайте НовыеВозможности31.рф