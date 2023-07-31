В белгородском приграничье за неделю планируют восстановить порядка 300 домов Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В ходе оперативного совещания регионального правительства главы приграничных муниципалитетов рассказали о ходе восстановительных работ по обстрелянному жилью. Так, в Белгороде, по словам мэра Валентина Демидова, за неделю восстановили одно жилое помещение. В планах – один дом на Славянской, пострадавшие от авиабомбы квартиры на Шаландина, где ждут поставки межкомнатных дверей, проблемное домовладение на Луначарского, а также пять компенсационных домов на Маяковского.

В Белгородском районе, по докладу главы Владимира Перцева, в работе восемь домовладений. За неделю повредилось еще два, восстановить удалось три.

Владимир Жданов доложил, что в Шебекинском горокруге за прошлую неделю восстановили 140 домов, в плане не ближайшую неделю еще 200 домовладений. Завтра Жданов объяснит Гладкову, почему до 1 августа не удалось закрыть тепловой контур согласно графику.

В Грайворонском горокруге за прошедшую неделю закрыли 44 контура, на 32 улицы зайти пока не могут. Остаются также незакрытыми четыре контура по Козинке. Глава муниципалитета отметил, что из-за сложной ситуации три дома будут сданы позже графика.

По Валуйскому округу за неделю восстановили 25 домовладений. За тот же срок повредилось еще 11, всего в работе находятся 160 зданий. В текущую неделю планируют восстановить 62 дома.

В Краснояружском районе за неделю обстрелами ВСУ повреждены два дома, в ремонте же сейчас находится 21 здание. Восстановить удалось девять, в планах на неделю – 10.