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НовостиОбщество31 июля 2023 6:42

В Белгороде до 1 сентября завершат благоустройство сквера «Студенческий»

Здесь появятся пергола с качелями и спортплощадка
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @beladm31.

Фото: @beladm31.

В Белгороде строители продолжают благоустройство сквера «Студенческий», который расположен в районе дома №69 по Костюкова. Работы здесь стартовали в апреле этого года. В планах завершить благоустройство уже к 1 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии областного центра.

В городской администрации обещают, что это место станет комфортным и современным. Сейчас активно ведутся работы по благоустройству. Уже подготовлены опоры для деревянной перголы. На ней разместят качели. подрядчики обустраивают тротуары и скамейки, спортивную площадку, монтируют наружное освещение.