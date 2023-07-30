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НовостиПолитика30 июля 2023 16:51

ВСУ обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области

Повреждены два дома и линия электропередачи
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области.

ВСУ обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Под обстрел со стороны Украины30 июля попал поселок Прилесье в Белгородской области. Снаряды повредили два частных жилых дома и линия электропередачи. Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Под артиллерийский обстрел ВСУ попал поселок Прилесье Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечен забор. Также повреждена линия электропередачи, - написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков также сообщил, что аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте происшествия. Специалисты устраняют последствия обстрела.