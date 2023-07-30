Белгородский «Салют» проиграл дома курскому «Авангарду»

После вчерашней неудачи «Салют» занимает седьмое место с тремя очками в активе в группе «серебро». Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Накануне, 29 июля, в Белгороде состоялся матч третьего тура первенства России по футболу во второй лиге. Наш «Салют» на одноименном стадионе принимал курский «Авангард». Исход встречи решил 11-метровый удар в исполнении вышедшего на замену Набатова – на 85-й минуте он «распечатал» ворота Кузьменко. Итог – 1:0 в пользу курян.

«Салют»: Кузьменко, Белобаев, Семейкин, Демченко, Елисеев, Галимзянов (Шабанов, 60), Бояркин (Желтиков, 60), Филиппов (Долгалёв, 46), Дегтярёв, Максимчук, Дегтев.

После вчерашней неудачи «Салют» занимает седьмое место с тремя очками в активе в группе «серебро». Лидирует «Авангард» - девять баллов. В ТОП-3 также входят пермский «Амкар» и «Новосибирск» (по семь). Теперь в четвертом туре белгородцы сыграют на выезде с дублем московской «Родины». Матч состоится 5 августа, начало в 17:00.