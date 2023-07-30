На белгородских дорогах погибли два человека

49-летнюю пассажирку «Тойоты» с телесными повреждениями доставили в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, 28 июля около 9:00 на 1 км автодороги «Восточный обход города Короча» 52-х летний водитель, управляя «Тойотой Камри», выезжал со второстепенной на главную дорогу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Белгородской области.

Легковушка не предоставила преимущество в движении грузовику «Фрейтлайнер Коламбия» под управлением 58-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Тойоты» от полученных травм скончался на месте происшествия, а его 49-летняя пассажирка получила телесные повреждения.

В этот же день, по предварительным данным, около 21:30 на 46 км автодороги «Крым – Ивня - Ракитное» 39-летняя женщина, управляя «Хендай Getz», наехала на 39-летнего мужчину, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении. В итоге пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.