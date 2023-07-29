42 раза обстреляли Белгородскую область со стороны Украины 28 июля 2023

Сегодня, 29 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 28 июля.

В Шебекинском городском округе по поселку Ленинскому и МАПП «Шебекино» выпущено по 16 минометных снарядов. Село Журавлевку Белгородского района из ствольной артиллерии обстреляли десять раз. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, больше 60 раз ВСУ обстреляли белгородское приграничье 27 июля.