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НовостиОбщество28 июля 2023 15:31

Сад камней Памяти и Славы в Подольске пополнит камень из Белгорода

Его доставят в Подмосковье к 5 августа
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В подмосковном Подольске в 2017 году жители предложили создать Сад камней Памяти и Славы. Они благоустроили общественное пространство и привезли природные валуны из городов России и Беларуси.

Этот мемориал – уникальный народный проект, который посвящен событиям Великой Отечественной войны. Экспозицию сада составляют камни, привезенные из Городов-героев и Городов воинской славы.

Свое место в саду теперь займет и камень из Белгорода. Это трехтонный кварцито-песчаник. Сейчас он находится на временном хранении в Орле. К 5 августа его доставят в Подольск.

Все камни планируется собрать к 2025 году – к 80-й годовщине Великой Победы.